Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü çocukları uykuya masallarla uğurluyor
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklara uyumadan önce internet üzerinden masal dinletisi sunuyor.
05.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:34
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Masal saati" projesi kapsamında çocuklara salı ve perşembe günleri saat 21.00'de masal ziyafeti sunuluyor.
Yaklaşık 45 dakika süren ve youtube üzerinden "KayseriMEM" kanalından sunulan programda masal anlatıcısı 8 öğretmen tarafından birbirinden farklı Anadolu masalları anlatılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, zor günleri birlik beraberlik içerisinde, güzel ve anlamlı şekilde geçirmek istediklerini belirtti.
Kaynak: AA