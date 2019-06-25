25.06.2019 13:21
Haberler » Spor » Haber

Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan'da madalyalara ambargo koydu

Kayseri Muaythai çocuk takımı Erzincan

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Erzincan 'da düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı madalyalara ambargo koydu.

Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı. 45 ilden 747 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayseri Çocuk Muaythai takımı 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonada farkını ortaya koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Erzincan'dan madalyalarla dönen Muaythai sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Türkiye , Kayseri , Erzincan , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:40 Trabzonlu hakemlerden örnek davranış
15:39 Kayserispor başkanlığı için Sedat Kılınç aday
15:38 Arapgirspor'da kongre kararı
15:31 Atletler Nasreddin Hoca için koşacak
15:30 Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
15:28 Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
15:28 Kadın Golf Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları