Kayseri Müftülüğü arife gününde şehitleri yalnız bırakmadı

Kayseri Müftülüğünün düzenlediği programda şehit polislerin kabri ziyaret edilip dua okundu.

23.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:36
Kayseri Müftülüğünün düzenlediği programda şehit polislerin kabri ziyaret edilip dua okundu.
Şehir Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğindeki program, hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Şehitler için dua eden İl Müftüsü Şahin Güven, gazetecilere, mezar ziyaretlerine bu yıl koronavirüs nedeniyle ara vermek zorunda kalındığını belirtti.
Herkesin evde kalmak zorunda olduğu dönemde vatadaşlar adına ziyareti kendilerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Güven, "Mezar ziyaretleri, Peygamberimizin bize tavsiyeleri arasındadır. Kabir ziyaretleri, orada yatanlardan ziyade oraya gelenlere fayda verir. Çünkü ziyareti yapana ölüm hatırlatılır. Bu dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatır." diye konuştu. Kayseri Müftülüğü arife gününde şehitleri yalnız bırakmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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