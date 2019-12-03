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Kayseri'nin altın çınarı; "Omar ve Biz" oldu!

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi 7.Kayseri Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En iyi Yönetmen" Ödüllerine layık görüldü.

03.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34Kayseri'nin altın çınarı;

Omar ve Biz, 7. Film Festivali'nden iki ödül ile döndü. İlk olarak "En İyi " ödülü alan film daha sonra jürinin "Çok sevdik" dediği gerekçeli karar ile "En İyi Film Ödülü"nün sahibi oldu.

Geceye filmin yönetmenleri Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er ve filmin baş rol oyuncularından Taj Sher Yakub katıldı.

En iyi yönetmen ödülü almaya birlikte almaya çıkan başarılı çiftten Maryna Er Gorbach bu ödülü hiç beklemediğini, jürinin filmi birlikte yöneten bir çifte bu ödülü vererek çok cesur ve açık fikirli karar verdiğini vurguladı. Gorbach sözlerine şöyle devam etti; "Bu sene çok büyük bir sinemacı olan Agnes Varda'yı kaybettik. O diyordu ki, 'Ben bütün hayatım boyunca bencillikle savaştım'. Ben bencilliği yenmiş bir sanatçı daha biliyorum. O da Bahadır." dedi.

Gösterildiği festivallerden ödül ve övgüler alan "Omar ve Biz", Türkiye | Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)'in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)'nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Taj Sher Yakup ve Menderes Samancıları'ın yanı sıra Ushan Çakır, Uygar Tamer, Timur Ölkebaş, Ali Emrah Doğan ve Hala Alsayesneh de bulunuyor.


Maryna Er Gorbach, Film Festivali, Yönetmen, Kayseri, Güncel

Kaynak: Bültenler

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