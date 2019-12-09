Haberler » Spor » Kayseri'nin BAL temsilcileri haftayı puan ile kapattı - Spor

Kayseri'nin BAL temsilcileri haftayı puan ile kapattı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı haftayı puan ile kapattı.

09.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:49Kayseri'nin BAL temsilcileri haftayı puan ile kapattı
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta yer alan iki takımı haftayı puan ile kapattı. Yahyalıspor, kendi evinde Tüysüzspor'u 5-1 yenerken, Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapdokya Göremespor ile golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta ilk yarının son haftasına girilirken, Kayseri'nin iki takımı da haftayı puan ile tamamladı. Ligin 12. haftasında kendi evinde grubun alt sıralarında bulunan takımlarından Tüysüzspor'u konuk eden Yahyalıspor, ilçe stadındaki maçtan 5-1 galibiyet ile ayrıldı.

Rakibi önünde baştan sona üstün oynayan ve ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamlayan Yahyalıspor'un golleri Emre Özden (2), Süleyman Öztürk (2) ve Latif Aydemir'den geldi. Kayseri'nin bir diğer temsilcisi Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapadokya Göremespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorların ardından Talasgücü Belediyespor puanını 22'ye çıkartırken, Yahyalıspor ise 15 puana yükseldi. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:16 Karate 34 Süper Ligi müsabakaları gerçekleşti - Spor
09:15 Altay 'kabus' görüyor - Spor
09:02 Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi - Spor
08:59 Kayserispor taraftarı moral verdi - Spor
08:59 Kayserispor'da Umut ile Şamil kadro dışı - Spor
08:43 Cruzeiro küme düştü - Spor
08:19 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı G.Saray ve Fatih Terim iddiası - Spor
00:39 Böylesi görülmedi! Eşek üzerinde futbol maçı yaptılar - Spor
22:40 Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu - Spor
22:35 Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması - Spor
9.12.2019 09:21:50