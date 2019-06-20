Kayseri'nin ilk tarihi konulu konferans

Konferansa Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz, Prof. Dr. HasanAli Şahin, Prof. Dr. h.cİbrahim Atalay, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz,KayseriOrman İşletme Müdürümüz, Bölge Müdürlüğümüz ve İşletme Müdürlüğümüz personeli katıldı.

Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Daha sonra Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında; "Bir kronoloji dâhilinde Kayseri'nin tarihini ve sonraki süreci İnşallah işleyeceğiz bu toplantının göreceğimiz konuların kültürel anlamda hepimize fayda sağlayacağını ben ümit ediyorum, en azından kendim çok ilgi duyuyorum Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu hocam var belki birçok arkadaşınız duymuştur Kayseri'de 25-30 yıldır tarih ile ilgili kazılar yapılıyor. Kültepe dediğimiz yer yaklaşık Kayseri'ye 15 km mesafede yer belki birçok arkadaşımız gitmemiştir, ama Kayseri'nin tarihinin ilk yerleşimi M.Ö 1500-2000'li yıllarda Hititler döneminde orada ticaretle başladığını ve bunların yazılı belge anlamında da ilk belge olduğunu ben biliyorum. Bunlar tabi bilimsel anlamda değerli hocalarımız duymak öğrenmek çok fevkalade önemli en azından kültürümüzün gelişmesi anlamında önemli buluyorum, kaldı ki bu toplantılar hem birbirimizi daha iyi tanımaya hem de biraz daha bulunduğumuz işten çıkmak değişik bir atmosfere girme anlamında da önemli böyle düşünüyorum. Değerli hocama teşvikinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum" dedi.

Bölge Müdürümüzün konuşmasından sonra kürsüye Prof Dr.Hasan AliŞahin davet edilerek, konferansını verdi. Konferansın sonunda soru- cevap bölümüne katılımcılar çok yoğun ilgi gösterildi.

Kayserinin İlk Tarihi konulu konferansın akabinde Prof. Dr. h.c İbrahim Atalay tarafından Kayseri'dekiKavakağacı çalışmaları ve değişik ülkelerdeki ziyaretlerden edindiği tecrübeleri konferansa katılanlara aktardı. Konferans çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.