Kayseri'nin "kır navruzu" çiçek açtı
Kayseri'de endemik bitki "kır navruzu" (Iris farashae) çiçek açtı.
17.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:06
Kayseri 'de endemik bitki "kır navruzu" (Iris farashae) çiçek açtı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada sadece Kayseri'de yetişen ve türü tehdit altında olan kır navruzu, bu yılın ilk görüntülerini verdi.
Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı.
Kır navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş, "Kır Navruzu Tür Eylem Planı"nda sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı.
2020-2024 yıllarını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınacak, okullarda konu ile ilgili eğitim verilecek, türün korunması ve çoğalması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanacak.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada sadece Kayseri'de yetişen ve türü tehdit altında olan kır navruzu, bu yılın ilk görüntülerini verdi.
Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı.
Kır navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş, "Kır Navruzu Tür Eylem Planı"nda sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı.
2020-2024 yıllarını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınacak, okullarda konu ile ilgili eğitim verilecek, türün korunması ve çoğalması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel
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