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Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.

17.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:23
Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı

KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.

Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri 'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı. Kır navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş ve yapılan 'Kır Navruzu Tür Eylem Planında' sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

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