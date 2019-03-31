Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hacı Mustafa Palancıoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hacı Mustafa Palancıoğlu 156 bin 106, CHP
adayı Sema Karaoğlu
57 bin 777, BBP
adayı Öz Ferhat Aslan
13 bin 500 oy aldı.
-Palancıoğlu'nun öz geçmişi
Mustafa Palancıoğlu, 1970 yılı Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Harita Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında "Aydın Belediyesi
Kent Bilgi Sistemi Tasarımı" başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini yaptı.
1993 yılında Erciyes Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Palancıoğlu, daha sonrasında 1997-2002 yılları arasında Amerika
Birleşik Devletlerinde University of Maine'de Doktora eğitimini tamamladı. Mustafa Palancıoğlu, 2002 yılında Türkiye
'ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 2009 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak olarak görev yaptı.
Palancıoğlu, evli ve 4 cocuk babası olup ileri seviyede İngilizce bilmektedir.
Mustafa Palancıoğlu, AK Parti, Melikgazi, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA