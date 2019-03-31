Kayseri'nin Özvatan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre MHP Adayı Halit...

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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halit Demir kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Demir 2 bin 86, İYİ Parti adayı Mehmet Bingöl 358 oy aldı.-Demir'in öz geçmişi-Demir, 01 Aralık 1960 tarihinde Özvatan'da doğdu.Kayseri Ticaret Lisesi mezunu olan Demir, 1994-1999 yıllarında Özvatan meclis üyeliği, 1999-2014 yıllarında üç dönem il genel meclis üyeliğinde bulundu.Demir, 2014'ten bu yana Özvatan belediye başkanlığını yürütüyor.Demir, evli ve 4 çocuk babası.