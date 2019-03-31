31 Mart 2019, 23:14
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Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir...

Kayseri

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Ayyıldırım kazandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Ayyıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Ayyıldırım 4 bin 63, BBP adayı Murat Özcan 3 bin 146, CHP adayı Mehmet Bayraklı 2 bin 227 oy aldı.

-Ayyıldırım'ın öz geçmişi-

Ayyıldırım, 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitiren Ayyıldırım, veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. Üç yıl MHP Sarıoğlan İlçe başkanlığını yürüten Ayyıldırım, evli ve iki çocuk babası. Bekir Ayyıldırım, MHP, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA