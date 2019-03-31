Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir...

Kayseri
'nin Sarıoğlan
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Bekir Ayyıldırım
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Ayyıldırım 4 bin 63, BBP
adayı Murat Özcan
3 bin 146, CHP
adayı Mehmet Bayraklı
2 bin 227 oy aldı.
-Ayyıldırım'ın öz geçmişi-
Ayyıldırım, 1981 yılında Kayseri'de doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Fakültesini bitiren Ayyıldırım, veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. Üç yıl MHP Sarıoğlan İlçe başkanlığını yürüten Ayyıldırım, evli ve iki çocuk babası.
Bekir Ayyıldırım, MHP, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA