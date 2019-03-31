31 Mart 2019, 20:42
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Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Esat Öztürk kazandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Esat Öztürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Esat Öztürk 11 bin 320 oy aldı.

-Öztürk'ün özgeçmişi-

1961 yılında Yahyalı ilçesinde doğan Öztürk, ilkokul ve imam hatip lisesini lisesini Yahyalı'da tamamladı.1981 yılında Kayseri'de imam-hatip olarak göreve başlayan Öztürk, 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında iktisat fakültesini bitirdi. Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Esat Öztürk, AK Parti, Kayseri, Yahyalı, Güncel
Kaynak: AA