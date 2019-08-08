Kayseri OBM'de değerlendirme toplantısı

?Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında Bölge Müdürlüğümüze verilen programların gerçekleşmelerini değerlendirmek üzere 7-8 Temmuz tarihleri arasında 2 (iki) gün süreyle Bölge Müdürlüğümüz video konferans salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Değerlendirme toplantısı; Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz'in açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında; "Toplantımızın Bölgemiz, Teşkilatımız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İç Anadolu şartlarında bizim özellikle en çok dikkat etmemiz gereken ay Ağustos- Eylül aylarıdır. Bu sebeple araç planlamasına, nöbetçi arkadaşlarımızın yerlerinden ayrılmaması konularına gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, üretime hız vermemiz gerekiyor, her zeminde her fırsatta söylüyoruz. Üretimleri artırmak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Satış sonuçlarımız geliyor, iki gün önce Yozgat'ın ve Akdağmadeni İşletme Müdürlüklerimizin emval satışları vardı. Satış rakamları gayet iyi. Genel Müdürlüğümüz 5 bin personel alımını gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor. Yeni kurulan Şefliklerimizin mal ve malzeme eksikliklerinin tespitlerini yapıp bir an önce bu eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor, İşletmelerimizin sunumlarını sırasıyla alıp değerlendirmelerimizi yapalım." dedi.

Bölge Müdürümüzün açılış konuşmasından sonra Fidanlık ve İşletme Müdürlerimiz 2019 yılı programları devam eden üretim, stok (rampa, son depo) satış, tahsisli satışların durumunu (tel direk ve lif-yonga tahsisleri), ağaçlandırma, silvikültür, makine ikmal, koruma, odüh, orköyle ilgili konuları içerecek şekilde hazırladıkları sunumları yaptılar. Sunular yapılırken toplantıya katılan Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirme ve katkılarda bulundular.

Toplantı "Bölge Müdürlüğümüz 2019 yılı programlarının gerçekleştirilmenizi ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden tüm tedbirleri almanızı istiyorum. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var Bayramınızı şimdiden tebrik eder, aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi Cenabı Allah'tan niyaz ederim." şeklindeki konuşmasıyla sona erdi.