Kayseri Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti

Okula giderken çöp kamyonunun çaptığı Filiz, hayatını kaybetti
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı. Filiz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazanın ardından çöp kamyonu şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
KAYSERİ,(DHA)
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(Tür: Yurt)
Sabah, Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA