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Kayseri okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklamaKAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

25.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:45
Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama
KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
'da bulunan General Emir Ortaokulu'nda, cuma günü 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Sefa Y. (22) ve Kadir A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. , Sefa Y. ile Kadir A.'yı kaldıkları evde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan dizüstü ve tablet bilgisayarları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

Kocasinan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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