Kayseri Örgüt Elebaşı Gülen'in Talimatıyla, Adil Öksüz Bizzat Takip Etmişti

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı sonrası, Ahmet Zeki Üçok
, Kayseri Adliyesi
çıkışında basın açıklaması yaparak, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri Adliyesi çıkışında avukatı Uğur Altun
ile açıklama yapan Ahmet Zeki
Üçok, Hipnozla işkence olarak tarihimize kara bir leke olarak geçmiş olan bir Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpas davası daha beraat ile sonuçlanmış oldu. Bu nedenle çok mutluyum dedi. FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koyduğu ve haksızlığı ortaya çıktığı için duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hava Kuvvetleri eski Başsavcısı Üçok, Özellikle şunu belirtmek isterim ki, FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koyan Kayseri'de ki 'Işık Evleri' davası o dönemde bütün halkımızın gözünde fakir çocukları okutan, yurt dışında Türkçe Olimpiyatları düzenleyip, okullar açan, ulvi bir cemaat görüntüsünde olan FETÖ'nün, biz 2009 yılında TSK
içindeki emirleri çalan, personelleri fişleyen, sahte emirleri Türk halkı ile TSK'nın arasını açmayan çalışan bir terör örgütü olduğunu ortaya koymuştuk. Bu durumda örgütü çok rahatsız etmişti. Yargılama sürecinde de gördüğünüz gibi Fetullah Gülen'in bizzat talimatı ile Adil Öksüz'ün de Kayseri'ye gelip davaya müdahale olduğu, aleyhime çevrilen bir davada hipnozla işkence yapmak gibi Türk Hukuk tarihinde daha önce hiç görülmemiş, son derece aşağılayıcı bir dava ile 7.5 yıl hapis cezası almıştım şeklinde konuştu.
FETÖ MAHKEMELERİNDE DEĞİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEMELERİNDE BERAAT ETTİM'
FETÖ kumpası sonrası yargılandığını ve 15 Temmuz sonrası yargıdan kumpas kuranların temizlendiğini ifade eden Üçok, 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'nün yargı ve diğer kurumlarımızdan temizlenmesinden sonra bugün huzurlarınızda FETÖ mahkemesi önünde değil Türkiye Cumhuriyeti
mahkemesi önünde yargılanıp, kumpas kurulduğunu anlattım. Mahkemede beraat kararı verdi. Böylece FETÖ'nün bir kumpasının daha sona erdiğini, adaletin yerine geldiğini düşünüyorum. Bütün bu yargılama sürecinde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım diğer kumpas davaları da bunun gibi beraat ile sonuçlanır diye konuştu.
Kayseri Adliyesi,Ahmet Zeki Üçok,Kayseri