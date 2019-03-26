Kayseri Ortaokul Öğrencisi, Uyuyan Sürücüler İçin 'Uyaran Sistem' Geliştirdi

Ortaokul öğrencisi, uyuyan sürücüler için 'uyaran sistem' geliştirdi Yozgat
'ta ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül (11), direksiyon başında sürücülerin uyumasına karşı, 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi' geliştirdi. Direksiyona yerleştirilen sistem ile nabzı düşerek uyuyan sürücülerin, ses ve ışıkla uyarılarak, kazaların önlenmesi hedefleniyor. Kayseri
'de, 'TÜBİTAK 13'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' düzenlendi. Cuma günü sonuçlanacak yarışmaya fizik dalında katılan Yozgat Fatma Temel
Turhan Bilim Sanat Merkezi Ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül'ün yaptığı çalışma dikkat çekti. Televizyonda izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilenen Ali Şamil Akgül, proje danışman öğretmeni Figen Kasap ile 'Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut' projesini geliştirdi. Akgül'ün, öğretmeni ile yaptığı 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi', ilgi çekti. Direksiyona yerleştirilen sistem, direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan sürücüleri ses ve ışıkla uyarıyor. Bu sistem ile olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.
'UYKU SEBEPLİ KAZALARIN AZALTILMASI SAĞLAYACAK'
Ali Şamil Akgül, geçmiş dönemde kamera ve göz kırpmayı ölçen projeler olduğunu; ancak kendi projesinin nabız ölçtüğüne belirtti. Akgül, Projeyi yapmaktaki amacımız; araba sürerken direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan kişilerin tespit edilip anında ses ve ışıkla uyarılması ve sürücünün uyumasının engellenmesidir. Bunun için direksiyona yerleştirdiğimiz 'arduino sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi' sayesinde araba kullanan sürücünün uyumasını engelleyerek uyku sebepli kazaların azaltılmasını sağlayacak dedi.
'NABZI DÜŞÜNCE DEVREYE GİRİYOR'
Sistemin direksiyona yerleştirildiğini söyleyen Akgül, Ortalama insan nabzı değerlerini tespit ettik. Bilgisayar
sistemi üzerinden bir uyarı sistemi kodladık. Hazırladığımız uyarı sistemi araç ilk çalıştığında araba sürücüsünün nabzını ölçemeye başlıyor ve nabzı düşünce uyarı sistemimiz devreye girerek sürücünün ani refleks vermeyeceği bir tonda ses çıkarıyor. Bu sayede sürücünün direksiyon başında uykuya dalması engelleniyor.
Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA