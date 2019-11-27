Haberler » Spor » Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak - Spor

Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 5.haftasında lider Antakya Belediyespor'u konuk edecek.

27.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:14Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak
OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı ligin 5.haftasında lider Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna namağlup devam ediyor. Mavi-Beyazlılar geçtiğimiz hafta oynadığı maçta deplasmanda Adıyaman Sporder'i mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmenin sevincini yaşıyor.

Ligin 5.haftasında evinde ve taraftarı önünde oynayacağı lider Antakya Belediyespor maçı hazırlılarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. İki namağlup takımın zorlu mücadelesi öncesi keyifli ve moralli olarak hazırlıklarını sürdüren Mavi-Beyazlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Cumartesi günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ile Antakya Belediyespor maçı saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

voleybol, Antakya, Kayseri, OSB, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
09:25 Fatih Terim'den Brugge maçı yorumu: Ömer Bayram'ın oyundan çıkmak istemesi dengeleri değiştirdi
09:18 Brugge maçında tarihi olay! Golden sonra...
09:09 Hacılar Erciyesspor 4 hafta sonra kazandı
09:09 Kayseri OSB Atletikspor, lideri ağırlayacak
09:08 Bellona Kayseri, İsveç'te
00:20 Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!
23:45 Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
23:04 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 09:27:56