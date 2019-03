Kayseri Osb Başkanı Nursaçan: "Ülkemizin Geleceğine Olan İnancımızı Hiçbir Koşulda Kaybetmedik,...

Kaynak: İHA

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayici Buluşmaları Toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleceğine olan inancımızı hiçbir koşulda kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz" dedi.Kayseri OSB tarafından mobilya ve yan sanayi ile çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin katıldığı Sanayici Buluşmaları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve sanayiciler katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin geleceğine olan inançlarını hiçbir koşulda kaybetmediklerini ve kaybetmeyeceklerini söyleyerek, "Kayseri OSB yönetimi olarak omuzlarımızdaki yükün ve emanetin bilincindeyiz. Demokratik bir ortamda yapılan seçimlerimizde bizlere oy versin veya vermesin hiçbir ayrım yapmadan tüm sanayicilerimizin ve üyelerimizin hizmetinde olacağız. Tüm sanayici kardeşlerimizi kucaklamak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket etmek boynumuzun borcudur. Bizlere yakışanda budur. Bundan sonra bizlere düşen görev her zaman ifade ettiğimiz üzere 'OSB'yi sahiplenmeye değil, sahiplerine hizmet etme' anlayışından hareket etmektir. Bizlere yakışanda budur. Gerek ülkemiz gerekse dünya ekonomisinde önemli değişimler yaşanmaktadır. İş dünyası olarak ülkemizin geleceğine olan inancımızı hiçbir koşulda kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. İş dünyası olarak hükümetimizden beklentilerimiz asıl gündem olan ekonomiye biran önce dönülmesi, yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünün açılmasıdır. Zira, kaybedecek zamanımız yoktur. Kayseri OSB yönetimi olarak 43 yıllık OSB tarihinde ilk kez teşvik ve desteklerle 26 milyon TL'lik bir katkı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç da, "Yıllardır sizlere hizmet etmenin, şehrimizi iyi bir noktaya getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu çalışmaları yaparken her zaman dizlerden destek gördük, sizlerin de sahip çıkması sonucunda da bu noktalara geldik. Çok şükür, marka şehir olan Kayseri'mizi, Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'mizi daha iyi noktalara taşıma yolunda da bundan sonraki süreçte sizlerin duası, desteği ve gayretiyle daha iyi noktalara getirme yönünde çalışmalar yapacağımızı da buradan paylaşmak isterim. Sizlerin ferasetiyle, sağduyusuyla, şehrine sahip çıkan yaklaşımıyla her zaman doğrunun, güzelin, iyinin ve gayretin yanında yer almış, Kayseri'mize hangi fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı sağlayarak desteklerinizi esirgemediniz. Bizlerde el birliğiyle milletvekillerimizle, hükümetimizle, bizlere destek olan tüm kardeşlerimizle bu şehrimizi daha iyi noktalara getirmek için bulunduğumuz konum ve durumlarda sorumluluklarımızın bilinci içerisinde hareket ettik" diye konuştu.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Sanayicilerimizin sıkıntılarını biran öne aşabilmek için Cumhur İttifakı olarak bu eşiği 31 Mart seçimleri olarak görüyoruz. 16 Nisan'da başarılı olduk, 24 Haziran seçimlerinde Allah yardım etti yine başarılı olduk. Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak hep birlikte seçtik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin önünün açılması için 31 Mart seçimlerini hem bir beka seçimi olarak hem de bundan sonra bundan sonra seçimleri bir kenara bırakıp geçimimize bakmamız gerektiğini biliyoruz. 'Kayserili işini bilir' mantığı inşallah bir kenara bırakacağız. Hep birlikte Kayseri'mizin, sanayicimizin ve iş adamımızın önünü açmak için neler yapabiliyoruz diye ona bakmalıyız" şeklinde konuştu.AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Sanayicimiz ne yapacağına karar vermiş durumdadır. Türkiye'de yapılan anketlerde bundan 3 hafta önce kararsızların oranı yüzde 11'lere kadar çıkıyordu. Geçen haftaki anketlerde yüzde 7'lere, bu haftaki anketlerde yüzde 4'lere kadar indi. Ben inanıyorum ki, şuan organize sanayi bölgemizde sanayicilerimizle anket yapsak, hemen hemen kararsız kimse kalmamıştır. Ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi şartlarda yapacağına karar vermiş durumdadır. Bir şirketi teslim ederken, 2 şeye dikkat edilir. Tarihimizde de bunlar uygulanmıştır. Ehil ele ve emin ele vereceksiniz" dedi. - KAYSERİ