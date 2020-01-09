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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:51Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Tarafsız, doğru, özgür, ilkeli, basın meslek kurallarına uyan bir basının, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Özgür basın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız akışı sağlayabildiği ölçüde bizlerin çevremizde olan olayları, gerçekleri ve sorunları kavramamızı kolaylaştırabilir.

Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesai mefhumu gözetmeksizin, son derece önemli ve zor bir görevi ifa etmeye çalışan, milletimizin ortak sesi, gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili, yazan eli olan basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum." - KAYSERİ

Gazeteciler Günü, Kayseri, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

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