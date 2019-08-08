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Kayseri OSB'de Dev Buluşma

Kayseri'nin ilk ve tek ücretsiz teknik koleji olan OSB Teknik Koleji yönetimi ile Kayseri'nin ve Türkiye'nin en büyük üretici firmalarından biri olan Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü ve Müdürleri arasında teknik lise öğrencilerinin eğitimi konulu görüşmeler başladı.

08.08.2019 16:44 Kayseri OSB'de Dev Buluşma
Kayseri'nin ilk ve tek ücretsiz teknik koleji olan OSB Teknik Koleji yönetimi ile Kayseri'nin ve Türkiye'nin en büyük üretici firmalarından biri olan Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü ve Müdürleri arasında teknik lise öğrencilerinin eğitimi konulu görüşmeler başladı.

Türkiye'nin geleceğine yönelik yatırımlar kapsamında Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü ve müdürleri OSB Teknik Kolejini ziyaret ederek; okul, atölyeler ve spor salonu hakkında kurucu Temsilci Adil Özhan ve Okul Müdürü Durmuş Payas'tan bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kurucu Temsilci Adil Özhan, "Tüm amacımız ülkemizin gençlerine iyi bir gelecek sunmaktır. Doğru insanı, doğru yerde ve doğru zamanda üretim hayatına kazandırmak için hep birlikte el ele çalışacağız ve başaracağız" dedi.,

Gelecekteki başarı hikayelerini birlikte yazmak için iki tarafın yöneticilerinin katılımıyla OSB Teknik Kolejinde düzenlenen toplantıda öğrencilerin Türkiye ekonomisine kazandırılmaları için nelerin yapılabileceği konuşuldu. İlerleyen günlerde atılacak adımlarla öğrencilere yeni staj alanlarının açılacağı ve saha deneyiminde üst düzey çalışmaların yapılacağı müjdelendi. - KAYSERİ

Boydak Holding, Türkiye, Kayseri, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

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