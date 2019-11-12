Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım

AK Parti Genel Başkan yardımcı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında Kayseri MHP milletvekili Baki Ersoy'a ağır sözlerle yüklendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili müfettişlerin incelemelerini değerlendiren Özhaseki, suç unsuru işlerin varlığı belirlenmişse sorumluların hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'a sahip çıkmasına da tepki gösteren Mehmet Özhaseki, "Siz istediğiniz yanda olun ben adaletten yanayım, kimseden yana değilim. Bir insanın biriyle helalleşmesi çok kolay. Hakkınızı helal edersiniz veya etmezsiniz, bu ayrı bir şey. Yani bir kişilik mesele. Ama devletin hakkı beytül mal. Belediyedeki mal, valilikteki mal, organizede ki mal her neyse devletin hakkı. Burada eğer bir aksaklık olmuşsa, 80 milyonun burada hakkı var mı, var. Ayrıca inandığım için söylüyorum dünya da ki bütün mazlumların da hakkı var" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapı kullanım izin belgelerinin usulsüz olarak verildiği" ve sonrada kullandırıldığı yönündeki iddialar nedeniyle müfettiş görevlendirilmişti.İddiaya göre; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 60 da belirtilen tahsis edilen parseller 1 yıl içinde yapı ruhsatı almayan ve 2 yıl içinde de üretime geçmeyen parsellerin tahsisi iptal edilmesi gerektiği halde bu maddeye aykırı olarak 16. Genel Kurulda inşaata başlamayan sanayicilere 0,25 TL/ m2 kararı alarak yönetmeliğe aykırı şekilde parsellerin iptal edilmesi olayının ranta çevrilmişti.