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Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.

11.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:59Kayseri OSB'den Geleceğe Nefes Seferberliği'ne 500 Fidanla Destek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Organize Sanayi Bölgesinden 500 fidanla büyük bir destek geldi.

Organize Sanayi Bölgesi Kuyucak Mevkisinde saat 11.11 de düzenlenen törenle 500 adet Toros Sediri fidanı dikildi. Fidan dikimine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim kurulu üyesi Şaban Andaç, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Katırcıgil, Genel Sekreter Adil Özhan, Birim Müdürleri ve Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

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