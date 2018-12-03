Kayseri Osb Kışa Hazır

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:22



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:22

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ilgili birim müdürleri ile birlikte OSB'nin kışa hazırlık çalışmalarını inceledi.Başkan Nursaçan incelemenin ardından "Kayseri OSB olarak bölgemizin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Kış mevsiminin başındayız. Bölgemiz bu anlamda ekibi ve geniş bir ekipman ağıyla kışa hazır. Kar küreme, tuzlama araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız. Bu kış karla mücadele çalışmasını 5 adet tam donanımlı tuzlama aracı, 5 kepçe, 5 adet Kamyon önü, 14 metreküp köşeli damper üzerine, 7 metreküplük tuz serme sistemi ve 1000 litre hacimli Solüsyon sisteminin yanında, araç önünde 10 mm gövdeli, 8 milimete kalınlığında polistren malzemeden, yüksek sürtünmeye dayanıklı kar bıçağı bulunan bir adet Kar Küreme ve Tuzlama Aracı ve Kamyon Tuz Serici-Kar Bıçağı Aracı ile ve yeteri sayıda ekiplerimizle yürüteceğiz. Bölge içerisindeki 150 kilometre uzunluğundaki yol ağımızı kışın devamlı açık tutmak ve sanayicimizin sürüş güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden yoğun bir çabanın içerisinde olacağız. Buna göre gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ