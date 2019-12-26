Haberler » Ekonomi » Kayseri OSB, MODOKO ve MASKO arasında iş birliği protokolü imzalandı - Ekonomi

Kayseri OSB, MODOKO ve MASKO arasında iş birliği protokolü imzalandı

MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, MASKO Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Kayseri OSB'ni ziyaret etti.

26.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:56 Kayseri OSB, MODOKO ve MASKO arasında iş birliği protokolü imzalandı
MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, MASKO Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet OSB'ni ziyaret etti.

İhracatçılar Meclisi TİM A.Ş. CEO'su Bahadır Öztanyel, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Şaban Andaç, Denetim Kurulu Üyesi Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel Sekreter Adil Özhan ve Eğitim ve Destek Hizmetleri Müdürü Ali Kulak'ın da yer aldığı ziyarette misafir heyete, Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ziyarette; ülkemiz ihracatına daha da katkı sağlamak amacıyla, Kayseri OSB - MODOKO ve MASKO arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, öncelikli olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) ve Kayseri OSB işbirliği ile Dubai'de açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) projesi ve diğer ülkelerde açılması hedeflenen Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin ortak çalışmalarda bulunulması mutabakatına varıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, OSB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:26   Sındırgı'ya sebze ve meyve kurutma tesisi kurulacak - Ekonomi
13:25   İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Sanal fuarlar ile 10 bin kişiyi işe yerleştirdik - Ekonomi
13:21   Mutlu gününüzde oyuna gelmeyin - Ekonomi
13:20   Bilecik'te üreticilere 169 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Ekonomi
13:12   Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
12:15   Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız - Ekonomi
11:38   80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ekonomi
11:25   Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor - Ekonomi
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Ekonomi
11:03   Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi - Ekonomi
26.12.2019 13:30:20