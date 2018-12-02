Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor – Adana DSİ Spor Kulübü: 3- 0

SALON: OSB
Teknik Koleji
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, İbrahim Cılız
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu (Zeyneb Ülkü, Aylin Mete, Ayşegül Peker, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Fatma Nur
Birekul, Şeyda İşler, Neriman Korkmaz)
ADANA DSİ SPOR KULÜBÜ: Gökçesu Gökçek
, Ayşenur Han, Ceren Yükümlü, Sude Işkıncı, Buse Saral, Emel Çepik (Gülce Bakı, Jale Özler
, Deniz Yileri, Z.Ece Algül)
SETLER: 25- 7, 25-12, 25-19
SÜRE: 60 (17, 19, 24) Türkiye
Voleybol 2'inci Kadınlar Ligi 5'inci grup müsabakasında Kayseri
OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Adana
temsilcisi DSİ Spor'u 3-0 mağlup etti.
Kayseri,Adana,OSB
02 Aralık 2018 Pazar 17:25