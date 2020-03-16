Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması
Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz.
16.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:19
Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. 1. Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğu kutluyor. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık. Aylarca sabah akşam çalıştık. İdmanlarımız çok uzun ve disiplinli oldu. İyi bir mücadele sergiledik. Kimsede belki hesap etmiyordu Kayseri'nin çıkacağını ama Allah nasip etti. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. 1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Finallerde 3 gün boyunca mücadelemiz çok iyiydi. En favori takım bizdik ve oynayarak bunu herkesi gösterdik. Ben 1.Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğu kutluyor. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık. Aylarca sabah akşam çalıştık. İdmanlarımız çok uzun ve disiplinli oldu. İyi bir mücadele sergiledik. Kimsede belki hesap etmiyordu Kayseri'nin çıkacağını ama Allah nasip etti. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. 1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Finallerde 3 gün boyunca mücadelemiz çok iyiydi. En favori takım bizdik ve oynayarak bunu herkesi gösterdik. Ben 1.Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Harun Şahin, Kayseri, OSB, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Spor
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Spor
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Spor
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Spor
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Spor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Spor
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Spor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı