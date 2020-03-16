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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması

Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz.

16.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:19
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin Açıklaması
Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, "1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. 1. Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğu kutluyor. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık. Aylarca sabah akşam çalıştık. İdmanlarımız çok uzun ve disiplinli oldu. İyi bir mücadele sergiledik. Kimsede belki hesap etmiyordu Kayseri'nin çıkacağını ama Allah nasip etti. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. 1.Lige çıktığımı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Finallerde 3 gün boyunca mücadelemiz çok iyiydi. En favori takım bizdik ve oynayarak bunu herkesi gösterdik. Ben 1.Ligde de çok başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Harun Şahin, Kayseri, OSB, Spor

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