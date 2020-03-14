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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Başkanı Adil Özhan Açıklaması

Kayseri OSB Teknik Koleji Kulüp Başkanı Adil Özhan, "Biz sözümüzü tuttuk. Bu şehre şampiyonluk çok yakıştı" dedi.

14.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:33
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Başkanı Adil Özhan Açıklaması
Kayseri OSB Teknik Koleji Kulüp Başkanı Adil Özhan, "Biz sözümüzü tuttuk. Bu şehre şampiyonluk çok yakıştı" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi Play-off final grubunda şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da büyük sevinç hakim.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Başkanı Adil Özhan, "Şehrimize kupayla dönme sözü vermiştik. Kayseri'ye verdiğimiz sözü tuttuğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Katıldığımız her yarışmada, armamızda Erciyes'i ve adımızda Kayseri'yi taşımanın verdiği sorumluluğun bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına ve bu gençlere inanan Onursal Başkanımız Sayın Tahir Nursaçan ve Kayseri OSB yönetimine, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler kulüp yöneticilerime, sahada terleyen sporcularımızın iyi bireyler olması için çalışan velilerimize, her şartta haberi kovalayan basın mensuplarına, takımda büyük emekleri bulunan Harun ve Seher Şahin'e kısacası büyük OSB Teknik Koleji GSK ailesine minnetlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Kayseri, OSB, Spor

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