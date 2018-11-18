Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor - Çukurova Efes: 3-0

SALON: OSB
Teknik Koleji
HAKEMLER: Gülseda Dursun, Kerimhan Kaynak
KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Beyza Dursun, İrem Tan, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Mine Koçyiğit, Hande Albayrak (Zeyneb Ülkü, Gamze İlik, Yasenya Hamurcu, Rabia Nehir Tezcan, Fatma Nur
Birekul, Şeyda İşler, Neriman Korkmaz, Eda Ünal
)
ÇUKUROVA EFES SPOR KULÜBÜ: İlayda Atçı, Dilara Çağlayan
, Melike Özdemir, Gönül Su Kurtar, Serap Gürgün, Beyza Atak (Ayşegül Kalan, K. Esma Güralev, Ceren Aytur, Petek Türen, Büşra Nur
Gülbahar)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-11
SÜRE: 54 (17, 17, 20) Türkiye
Bayanlar Voleybol 2'nci Ligi 5'inci grupta yer alan Kayseri
takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, Adana
takımı Çukurova Efes
Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.
Kayseri,Efes,Çukurova,OSB
18 Kasım 2018 Pazar 17:56