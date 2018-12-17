Kayseri Osb Teknik Koleji Atletikspor Seriye Devam

Türkiye
Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB
Teknik Koleji Atletikspor ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.
Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Mersin
Üniversitesini 3-0 mağlup eden Mavi-Siyahlılar yoluna doludizgin devam ediyor. Mersin Üniversitesi karşısında ilk seti 25-7, ikinci seti 28-8 ve üçüncü seti 25-6 kazanan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor zirve takibini sürdürüyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında aldığı galibiyetle yoluna emin adımlarla ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor maç sonunda galibiyeti doyasıya kutladı. Mersin Üniversite karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 30 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Mavi-Siyahlılar ligin 13.haftasında 23 Aralık
Pazar günü deplasmanda Adana
Voleybola konuk olacak. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA