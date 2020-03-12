Menü
Haberler ›› Spor ››Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı - Spor

Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2'de 2 yaparak başladı.

12.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:21
Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2'de 2 yaparak başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da devam ediyor. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında İzmirspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci maçında ise bugün güçlü rakibi Fenerbahçe 'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.

OSB Teknik Koleji, Fenerbahçe'yi ilk sette 30-28, ikinci sette 25-22 ve üçüncü sette 25-23 yenerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. OSB Teknik Koleji son maçında yarın saat 13.00'de Vakıfbank ile oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Kayseri, OSB, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Spor
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti