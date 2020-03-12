Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2'de 2 yaparak başladı.
12.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:21
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2'de 2 yaparak başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da devam ediyor. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında İzmirspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci maçında ise bugün güçlü rakibi Fenerbahçe 'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.
OSB Teknik Koleji, Fenerbahçe'yi ilk sette 30-28, ikinci sette 25-22 ve üçüncü sette 25-23 yenerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. OSB Teknik Koleji son maçında yarın saat 13.00'de Vakıfbank ile oynayacak. - KAYSERİ
Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da devam ediyor. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında İzmirspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci maçında ise bugün güçlü rakibi Fenerbahçe 'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.
OSB Teknik Koleji, Fenerbahçe'yi ilk sette 30-28, ikinci sette 25-22 ve üçüncü sette 25-23 yenerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. OSB Teknik Koleji son maçında yarın saat 13.00'de Vakıfbank ile oynayacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Kayseri, OSB, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Spor
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti