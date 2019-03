Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Milletimizin Tarihteki Yürüyüşü İstiklal...

Kaynak: İHA

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 12 Mart İstiklal Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur" dedi.Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Yüce Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü olumsuzluğa rağmen Kurtuluş Savaşını kazanarak bize bu güzel vatanı emanet etmiştir.Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy " İstiklal Marşı"mızla " yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmini, hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini ölümsüzleştirmiştir" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Milletimizin gönül dünyasını en veciz şekilde dizelere dökerek bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olmuştur.Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.Değerlerimiz, medeniyet birikimimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Marşı hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir.Bu duygularla İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." - KAYSERİ