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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: "Engellilik tüm toplumu ilgilendiren bir konudur"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:01Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:
Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bir insanın engelli olmasının başarıya ulaşmasında ona bir sorun olmadığını belirten Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engellilik, sadece engelli bireyleri ve ailelerini ilgilendiren bir sağlık sorunu olmayıp, sosyal boyutlarıyla da tüm toplumu, tüm insanlığı yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren toplumsal bir konudur. Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve onun başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir. Pek tabii olarak muhtelif zorluk ve sıkıntılar olacaktır. Ancak her şeye rağmen yaşama, moral ve motivasyon sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır. Engelli vatandaşlarımızın toplumda kendilerine yer bulmaları, sosyal aktiviteleri, iş hayatına, sanat ve kültür hayatına katılmaları için ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar tarafından projeler geliştirilmesi en önemli ve öncelikli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Dünya Engelliler Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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