Haberler » Güncel » Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı - Haber

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

26.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:51Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Regaip; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, bize geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkanı veren; merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, ihtiraslarımızı dizginleyip, küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı da bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.

Kandilin, dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, sıkıntı çeken din kardeşlerimizin/ ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını, Yüce Rabbimden; hepimizi barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a ve Kadir gecesine ulaştırmasını diliyorum." - KAYSERİ

Regaib Kandili, Kayseri, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
08:14  26 Şubat Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
26.02.2020 10:21:39