KAYSERİ Otizmli Tarık, 1 yılda semazen oldu

Otizmli Tarık, 1 yılda semazen oldu

KAYSERİ'de yaşayan Tarık Taha Altunel (15), 1 yıldır gittiği dernekte sema ve tasavvuf eğitimi alarak, kentin ilk ve tek otizmli semazeni oldu. Tarık'ın annesi Sevil Altunel (49), "Sema yaptıktan sonra hayatında birçok şey değişti. Otizmli çocuğa sahip aileler, çocuklarını bu tip huzur veren etkinlere katılmalarını sağlasınlar" dedi.

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Sevil Altunel, 2,5 yaşında otizm teşhisi koyulan oğlu Tarık Taha Altunel'i sosyal hayata kazandırmak için birçok kursa yazdırdı. Büyükşehir Belediyesi'nde yüzme, okçuluk, buz pateni, basketbol gibi 6 yıl branşta birçok kursa giden Tarık, 60'a yakın sertifika aldı. Günün önemli bölümünü otizmli oğluna ayıran anne Altunel, çocuğunu Hunat Hatun Medresesi'ndeki Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği'ne götürdü. Derneğin düzenlendiği tasavvuf ve sema eğitimlerine haftada 3 gün katılan otizmli Tarık, tasavvuf müziği eşliğinde sema yapıyor. 1 yılda sema yapmayı öğrenen Tarık, kentin ilk ve tek otizmli semazeni oldu.

'OTİZMLİ KİŞİLERDE ÇÖZÜM OLABİLİR'

Tarık'ın annesi Sevil Altunel, "Oğlum için arayış içindeydik. Sema bize Tarık'ın tam ergenlik zamanında hızır gibi yetişti. Hormonal ve psikolojik değişimlerinde etkili oldu. Tarık, sema ederek daha huzurlu oldu. Kendisini daha güvende hissetti. 'Oğlum otizmli olduğu için kabul ederler mi?' diye derneğe gelmekten çekindim. Ama kabul ettiler ve Tarık şimdi haftanın 3 gününü burada geçiriyor. Tarık kendi etrafında 2 yaşından beri dönüyordu. Dönmesinin sebebi için birçok doktora götürdük. Kimisi 'dönmesin' dedi, kimisi de bunun 'Tarık için bir terapi' olabileceğini söyledi. Dönmenin duyusal terapi içinde yer aldığını ifade ettiler. Tarık 1 yıldır sema yapıyor. Sema yaptıktan sonra hayatında birçok şey değişti. Bence semazenlik ve tasavvuf otizmli kişilerde çözüm olabilir. Otizmli çocuğa sahip aileler çocuklarını bu tip huzur veren etkinlere katılmalarını sağlasınlar. Çocuklarını evde bırakmasınlar. Ne kadar sosyal etkinlik varsa aileler çocuklarını götürsünler" dedi.