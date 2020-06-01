Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğu

Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğuKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.

01.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:18
Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğu
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte, şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.
Kentte vatandaşlar, şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkmasının ardından başka şehirlere gitmek için otogara akın etti. Gelen vatandaşların girişte tek tek ateşleri ölçüldü. Ayrıca, sık sık vatandaşların maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralarına uymaları için anons yapıldı. Hayat Eve Sığar (HES)' kodu ile bilet alan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüsler ile yolculuk etmeye başladı.
'BİLET FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU'
Şehirler arası turizm firmasının işletme müdürü Mehmet Gökduman, bakanlığın açıkladığı izin kapsamında seyahatlerin başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Alınan tedbirler kapsamında otobüslerin her biri dezenfekte edildi. Otobüs içerisinde seyahat edecek yolcular çaprazlama sistemi ile oturtulacak. Personel içinde birtakım eğitimler verildi. Çalışanların koronavirüs testi yapıldı. Otobüs içerisinde hizmet edecek personel maske ve siperlik kullanarak hizmet sağlıyor. Araçlarda yolcu sistemi yüzde 50 azaltıldığı için bilet fiyatlarında da değişiklik oldu. 70 TL olan Kayseri- Ankara seyahat fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Geçmişte olduğu gibi her yere sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymak şartıyla seyahat etmek mümkün" dedi. Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Ezan’ tartışmasında cinayete kurban giden Barış’ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD’deki protestolara katılan FETÖ’cü Enes Kanter, ’Nefes alamıyorum’ şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Burak Yılmaz, 2018’de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Haber
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Haberler››Güncel››Kayseri otogarında normalleşme yoğunluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Kaz Gölü kurtuldu - Haber 17:13: Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza - Haber 17:13: Yemenli aileler BAE destekli güçleri, yakınlarını "yavaş ölüme terk etmekle" suçladı - Haber 17:13: Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi - Haber 17:13: Son Dakika: Zara Esnaf Odası esnafa hijyen seti hediye etti - Haber 15:58: Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti - Haberler 15:13: Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak - Haber 14:45: Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler