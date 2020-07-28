Kayseri Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Güvenilir (34) ve Saadet Kursak (31) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 8'inci kilometresi Yeşilyurt kavşağında meydana geldi. Memduh Murat O. yönetimindeki 38 GM 068 plakalı otomobil, kavşakta plakası olmayan Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Mehmet Güvenilir ve arkasındaki Saadet Kursak olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen motosiklet ise kazanın yaşandığı yerden 100 metre ileride bulundu. Otomobil sürücüsü Memduh Murat O. gözaltına alınırken, kaza nedeniyle Kayseri- Sivas karayolu bir süre trafiğe kapandı. Polis ve jandarmanın çalışmasının ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.