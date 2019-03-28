Kayseri Otomobil, Kamyonun Römorkuna Çarpıp Takla Attı 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: DHA

Otomobil, kamyonun römorkuna çarpıp takla attı 1 ölü, 1 yaralıKAYSERİ'de, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasındaki römorka çarpıp savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Sürücü Nehile Karabulut (39) öldü, yanındaki Meysun Aktaş (39), yaralandı.Kaza, saat 15.40 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi, Şehit Mehmet Tavsel caddesinde meydana geldi. Nehile Karabulut yönetimindeki 38 ABE 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şağ şeritte pak halindeki belediyeye ait 38 LV 697 plakalı kamyonun arkasında takılı olan römorkun açık olan rampa kısmına çarpıp havalanarak savruldu. Yolda takla atan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Sürücü Nehile Karabulut, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan Meysun Aktaş ise ağır yaralandı. Aktaş, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDIMeydana gelen trafik kazası belediyeye ait 38 LV 697 plakalı kamyonun araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon arkasındaki römorka hızla çarpan otomobilin sürüklenmesi ve aydınlatma direğine çarparak durması, saniye saniye kaydedildi.