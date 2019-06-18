18.06.2019 11:19
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KAYSERİ Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardıKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiftçi İsmail Kara (48), otomobilin tampon kısmına giren yılanı elleriyle çıkardı.

Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiftçi İsmail Kara (48), otomobilin tampon kısmına giren yılanı elleriyle çıkardı. Kara, bir süre elinde tutup, boynuna doladığı yılanı daha sonra itfaiye ekibine teslim etti.
Şenyurt mahallesinde park halindeki Tamer Kılıç'a (35) ait otomobilin tampon kısmına yılan girdiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye görevlileri, arka sağ lastiğin üst tarafında olduğu belirlenen yılanı çıkaramadı. Otomobilin yanına gelen çiftçi İsmail Kara (48), lastik ile tampon arasında gezen yılanı çıplak elle tutup çıkardı. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı öpen ve boynuna dolayan Kara, meraklı kalabalığa Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin. Ben, yılandan hiç korkmam dedi. İsmail Kara, daha sonra yılanı doğaya salınması için itfaiye ekibine teslim etti.KAYSERİ Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı
Kaynak: DHA
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