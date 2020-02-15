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Kayseri otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandıKAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne Hatice Güneri (70) ölürken, kızı Fatma İsmailoğulları ise, (38) yaralandı.

15.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:46
Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı
KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne Hatice Güneri (70) ölürken, kızı Fatma İsmailoğulları ise, (38) yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Ümit İ'nin (25) kullandığı 66 AY 546 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan anne Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası anne Hatice Güneri ve kızı Fatma İsmailoğulları Şehir Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. Hatice Güneri hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma İsmailoğulları'nın sağlık durumunun ise, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

Hatice Çarpar, Melikgazi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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