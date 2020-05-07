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KAYSERİ Özbekistan'dan getirilen 289 Türk, tahliye edildi

Özbekistan'dan getirilen 289 Türk, tahliye edildiKORONAVİRÜS nedeniyle Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, 14 gün süren karantina sürecinin ardından tahliye edilerek, evlerine uğurlandı.

07.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:48
Özbekistan'dan getirilen 289 Türk, tahliye edildi
KORONAVİRÜS nedeniyle Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, 14 gün süren karantina sürecinin ardından tahliye edilerek, evlerine uğurlandı.
Özbekistan'da yaşayan 289 Türk vatandaşı, geçen 23 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Kayseri'deki Melikgazi ve Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 gün süren karantinanın ardından Türk vatandaşlarının bugün tahliyesine başlandı. Türk vatandaşları, valizleriyle yurttan çıkarak otobüslere bindi. Vatandaşlar otobüslerde sosyal mesafe kuralına uydu. Tahliye olan vatandaşlara fidan hediye edildi. 14 gün yurtta kalan Ercan Çelik, "14 gün önce Özbekistan'dan geldim. Bizi burada ağırlayan tüm devlet kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Süreç biraz sıkıcı oldu; ama burada karantinaya alıştık. Bunun da olması gerekiyordu. Bize burada sağ olsunlar çok destekte bulundular. Şimdi yolculuk Ankara'ya ailemin yanına olacak. İnşallah ailemize kavuşacağız. Korona inşallah biter ve normal hayata döneriz" dedi. KAYSERİ Özbekistan’dan getirilen 289 Türk, tahliye edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Özbekistan, 23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haber

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