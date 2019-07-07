07.07.2019 12:34
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Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurul yaptı

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurul yaptı

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. 565 Üyesi bulunan oda seçimlerinde 270 oy olan Hayrullah Şahin başkanlığa seçildi.

Üyelerin üçte birinin imza vermesi ile Olağanüstü Genel Kurula giden odanın özel bir düğün salonunda yapılan kongresine katılım yüksek oldu. Kongre öncesinde tartışmaların yaşanmasına rağmen, seçimler sorunsuz bir şekilde yapıldı. İki liste ile gidilen seçimlerde Hayrullah Şahin 270 oy olarak yeni başkan seçildi. Ahmet Erkan ise genel kurulda 168 oy alarak koltuğunu kaybetti. Hayrullah Şahin'in yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Mustafa Akpolat, Mehmet Açar, Zafer Kılıç, Mustafa Göksel, Aydın Kıyvat, Bekir Mutluç. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel

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