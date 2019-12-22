Haberler » Güncel » Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı - Haber

Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı

Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştıKayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi.

22.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:33
Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı.
Kayseri'de sırt, antrikot, bonfile, kapak, şekerpare, dilme ve omuz olmak üzere büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 işlemden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan ve en pahalı olan antrikot pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimini 2,32 ile 2,5 lira arasında satıyor.
Pastırma satıcısı Osman Nuri Öztürk, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Yaklaşan yılbaşı öncesi 'nin birçok noktasından sipariş geliyor. Siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan pastırma rekabeti de işlerimizi artırdı. Şimdi pastırmanın en kaliteli bölümü olan antrikottan yapılan pastırmanın bir dilimi 2,32 ile 2,50 lira arasında değişmektedir. Pastırma, Kayseri'nin altınıdır ve çok değerledir" dedi.
Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerden olan Kayseri'den, Türkiye'nin her noktasına sipariş üzerine pastırma gönderiliyor.
Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı

Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23   "Kybele" çikolatasının uluslararası pazara sunulması hedefleniyor - Haber
13:22   Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı - Haber
13:21   İstanbul bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Haber
13:20   Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu - Haber
13:17   Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 13:30:01