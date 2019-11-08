Haberler » Güncel » Kayseri pastırması 'pastırma yazı'nda lezzetleniyor - Haber

Kayseri pastırması "pastırma yazı"nda lezzetleniyor

Kayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden pastırma, adını verdiği "pastırma yazı"nda lezzetine lezzet katıyor.

08.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:38 Kayseri pastırması
'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden pastırma, adını verdiği "pastırma yazı"nda lezzetine lezzet katıyor.
Tarihi bin 500 yıl öncesine Orta Türklerine kadar uzanan pastırma, "pastırma yazı" döneminde ayrı bir lezzete kavuşuyor.
Pastırma yapımı için en uygun zaman olarak gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve "pastırma yazı" olarak bilinen dönem tercih ediliyor.
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de pastırma ve sucuk üretiminin yüzde 30'unun Kayseri'den karşılandığını söyledi.
Erciyes'in esintisiyle kurutuluyor
En lezzetli pastırmanın "pastırma yazı" olarak ifade edilen dönemde imal edildiğini anlatan Bağlamış, Erciyes Dağı'ndan gelen esintinin kurutmaya asılan pastırmanın olgunlaşması ve lezzet kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti.
Bağlamış, pastırmanın doğal yöntemlerle üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Pastırma bir hayvanın yüzde 30'luk diliminden, en özel etlerden oluşur. Önce pres yapılır, tuzlanır, daha sonra damlarda 15 günlük bir bekletilme sürecine alınır. Doğal güneşten istifade edilerek pastırmalar damda kurutuluyor. Her yıl 10'uncu ayın sonu, 11'inci ayın 20'si arasında pastırma sıcağı dediğimiz sıcaklıklar olur. Pastırmalar normalde sıcak hava depolarında kurutulur. Bu tarihlerde ise dışarıda beklemeye bırakılır. Pastırma sıcaklıklarında, pastırma daha lezzetli olur."

Kayseri, Asya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54   Çobanbey'de 2 bombalı saldırı 3 ölü, 7 yaralı
15:49   Van'da meme kanseri konusunda bilinçlendirme eğitimi
15:49   Baro başkanlarından Aksaray'daki olaya ortak tepki
15:54   Bursa 'bitcoin' safiye'nin yakalanma anı kameralarda-2
15:54   Spor onursal başkan büyükkılıç: kayserisporumuz toparlanmaya başladı, işi sıkı tutmalıyız
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:56:11