Kayseri Polis Gibi Davranıp Arama Yaptıkları Kişiyi Dolandırdılar

Polis
gibi davranıp arama yaptıkları kişiyi dolandırdılar
KAYSERİ'de, kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları İ.A.'nın (61) üzerinde arama yaparken 3 bin lira değerindeki bileziğini alan 2 kişiden 1'i yakalandı.
Geçen 25 Şubat'ta meydana gelen olayda İ.A.'yı yolda durduran 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp üzerinde arama yapma bahanesiyle cebinde bulunan 3 bin lira değerindeki bileziği alıp uzaklaştı. Bileziğin olmadığını farkeden İ.A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden H.K. (41) yakalanarak, gözaltına alındı. H.K. emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Samsun
, Kırıkkale
ve Aksaray
'da da dolandırıcılık olayalarına karıştığı belirlenen şüphelilerden H.K. (37) aranıyor.
Polis, Güncel
Kaynak: DHA