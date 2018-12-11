Kayseri Polis Uyuşturucuya Geçit Vermiyor: 2 Gözaltı

Kayseri
polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, M.B. (30) yakalandı. Yapılan aramada, 1 fişek halinde metemfetamin, 1 fişek halinde esrar maddesi, 1 fişek halinde sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait iki adet şarjör, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi.
Diğer operasyonda ise, Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri ve Kocasinan
suç araştırma ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden 2 parça halinde metemfetamin maddesi ve 4 parça halinde 14 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak salıverildi.
Her 2 operasyonda gözaltına alınan M.B. ve T.A., emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Polis,Kayseri
11 Aralık 2018 Salı 09:03