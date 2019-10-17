Haberler » 3. Sayfa » Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

17.10.2019 13:04Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı. Şahısların üst, ev ve araç aramasında, 1 adet kilitli poşet içerisinde 22 gram metamfetamin, 7 adet fişek halinde ve poşet içerisinde 16 gram eroin, 1 adet diazem hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:35 SMO, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
13:34 Eşini öldürten kadın, mahkemede tüm suçu sevgilisine attı
13:37 Emlak dolandırıcılarına operasyon: 30 gözaltı
13:21 Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
13:20 Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
13:24 FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı
13:19 Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı
17.10.2019 13:46:05