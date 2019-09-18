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Kayseri polisinden PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri polisinden PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltıKAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütü propagandası yapan ve HADEP il yönetiminde ve HDP içerisinde de faaliyette bulunan Ekrem Y. yakalanarak gözaltına alındı.

18.09.2019 14:59
Kayseri polisinden PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütü propagandası yapan ve HADEP il yönetiminde ve HDP içerisinde de faaliyette bulunan Ekrem Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ekrem Y.'nin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Eski HADEP partisi il yönetimi ve eski DTP il yönetiminde görev alan ve HDP içerisinde de faaliyet yürütmeye devam eden Ekrem Y. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla dün gece yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi.
Kayseri polisinden PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri, PKK, Yerel

Kaynak: İHA

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