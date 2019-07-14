14.07.2019 12:08
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Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.A, H.K, A.S, Ö.K, F.K, O.Ş, M.D, İ.G, E.A ve H.Ö isimli şahısların yapılan üst aramalarında 17 parça halinde 8.90 gram metamfetamin maddesi, 7 adet uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış folyo, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar maddesi ve 2 adet 2.60 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverilirken İ.G, H.Ö ve E.A isimli 3 şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa

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