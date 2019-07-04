Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonu sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.C.Ç (20), İ.M (34), A.E (23) ve M.E (37) isimli 4 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.



Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA